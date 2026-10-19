NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Roivant Sciences-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Roivant Sciences-Aktie 17.26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 57.937 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’942.64 USD, da sich der Wert einer Roivant Sciences-Aktie am 16.10.2026 auf 33.53 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94.26 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Roivant Sciences belief sich jüngst auf 24.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch