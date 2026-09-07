Roivant Sciences Aktie 113331044 / BMG762791017
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07.09.2026 10:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Roivant Sciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Roivant Sciences-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Roivant Sciences-Anteile bei 9.97 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100.301 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 3’503.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.93 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 250.35 Prozent.
Der Marktwert von Roivant Sciences betrug jüngst 25.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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