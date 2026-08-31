NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Roivant Sciences-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Roivant Sciences-Anteile bei 11.57 USD. Bei einem Roivant Sciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.643 Roivant Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 300.00 USD, da sich der Wert einer Roivant Sciences-Aktie am 28.08.2026 auf 34.71 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 200.00 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Roivant Sciences eine Marktkapitalisierung von 25.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch