Die Roivant Sciences-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9.00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11.111 Roivant Sciences-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 429.50 USD, da sich der Wert einer Roivant Sciences-Aktie am 20.11.2026 auf 38.66 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 329.50 Prozent vermehrt.

Am Markt war Roivant Sciences jüngst 27.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch