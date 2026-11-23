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|Rentable Richardson Electronics-Investition?
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Richardson Electronics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11.40 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Richardson Electronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 877.193 Richardson Electronics-Anteilen. Die gehaltenen Richardson Electronics-Papiere wären am 20.11.2026 13’157.89 USD wert, da der Schlussstand 15.00 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31.58 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Richardson Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 218.58 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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