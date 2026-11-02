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|Profitable Richardson Electronics-Investition?
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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Richardson Electronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6.07 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Richardson Electronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’647.446 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Richardson Electronics-Papiers auf 19.74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32’520.59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 225.21 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 290.12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Richardson Electronics Ltd.
Analysen zu Richardson Electronics Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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