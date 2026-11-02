NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Richardson Electronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6.07 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Richardson Electronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’647.446 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Richardson Electronics-Papiers auf 19.74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32’520.59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 225.21 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 290.12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch