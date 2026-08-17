NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Richardson Electronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 9.49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.537 Richardson Electronics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 214.33 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 14.08.2026 auf 20.34 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 114.33 Prozent gleich.

Richardson Electronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 294.89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch