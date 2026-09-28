NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Richardson Electronics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Richardson Electronics-Papier bei 9.60 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.417 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 17.52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182.50 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +82.50 Prozent.

Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 256.47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch