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30.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Resources Connection von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen Resources Connection-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 10 Jahren wurden Resources Connection-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Resources Connection-Anteile bei 14.61 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Resources Connection-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 684.463 Resources Connection-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 2.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’943.87 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 1’943.87 USD, was einer negativen Performance von 80.56 Prozent entspricht.
Resources Connection wurde am Markt mit 98.30 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Resources Connection Inc.
Analysen zu Resources Connection Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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