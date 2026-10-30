NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Resources Connection von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurden Resources Connection-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Resources Connection-Anteile bei 14.61 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Resources Connection-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 684.463 Resources Connection-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 2.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’943.87 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 1’943.87 USD, was einer negativen Performance von 80.56 Prozent entspricht.

Resources Connection wurde am Markt mit 98.30 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch