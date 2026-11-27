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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Resources Connection von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Resources Connection-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Resources Connection-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 16.30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6.135 Resources Connection-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17.24 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Anteils am 25.11.2026 auf 2.81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 82.76 Prozent.
Resources Connection war somit zuletzt am Markt 97.24 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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