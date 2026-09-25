NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das Resources Connection-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15.59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.414 Resources Connection-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 24.05 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Anteils am 24.09.2026 auf 3.75 USD belief. Mit einer Performance von -75.95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Resources Connection eine Marktkapitalisierung von 135.15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch