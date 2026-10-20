Repligen Aktie 965900 / US7599161095
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Repligen-Aktien verlieren können.
Am 20.10.2021 wurde die Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Repligen-Anteile betrug an diesem Tag 268.25 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Repligen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37.279 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 176.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’577.07 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 6’577.07 USD, was einer negativen Performance von 34.23 Prozent entspricht.
Repligen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.14 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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