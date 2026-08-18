Repligen Aktie 965900 / US7599161095
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Repligen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das Repligen-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 157.80 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Repligen-Papier investiert hätte, hätte er nun 63.371 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’712.29 USD, da sich der Wert eines Repligen-Anteils am 17.08.2026 auf 169.04 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7.12 Prozent angezogen.
Alle Repligen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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