NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Repligen-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 157.80 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Repligen-Papier investiert hätte, hätte er nun 63.371 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’712.29 USD, da sich der Wert eines Repligen-Anteils am 17.08.2026 auf 169.04 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7.12 Prozent angezogen.

Alle Repligen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch