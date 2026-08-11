NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Repligen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Repligen-Papiers betrug an diesem Tag 111.88 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Repligen-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.938 Repligen-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’458.44 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 10.08.2026 auf 163.17 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45.84 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Repligen belief sich zuletzt auf 9.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch