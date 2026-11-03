NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Die Repligen-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 150.17 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.659 Repligen-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’151.69 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 02.11.2026 auf 172.95 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15.17 Prozent vermehrt.

Repligen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch