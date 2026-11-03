|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Repligen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Repligen-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 150.17 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6.659 Repligen-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’151.69 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 02.11.2026 auf 172.95 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15.17 Prozent vermehrt.
Repligen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.31 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Repligen Corp.
|
03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Repligen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Repligen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start (finanzen.ch)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite freundlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Repligen Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex kräftig zulegt. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.