Heute vor 10 Jahren wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Repligen-Papier bei 33.98 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Repligen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 29.429 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Repligen-Papiere wären am 23.11.2026 4’963.51 USD wert, da der Schlussstand 168.66 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 396.35 Prozent zugenommen.

Repligen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.54 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch