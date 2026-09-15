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Repligen Aktie 965900 / US7599161095

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Lohnender Repligen-Einstieg? 15.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Repligen-Aktien verdienen können.

Repligen
141.84 CHF 4.75%
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Am 15.09.2023 wurden Repligen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 165.50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.604 Repligen-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 168.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.51 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.51 Prozent zugenommen.

Repligen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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