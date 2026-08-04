NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29.95 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Repligen-Aktie investiert hat, hat nun 3.339 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 147.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 491.02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +391.02 Prozent.

Der Börsenwert von Repligen belief sich jüngst auf 7.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch