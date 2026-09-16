NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 823.40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.121 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 94.01 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 15.09.2026 auf 774.11 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.99 Prozent abgenommen.

Regeneron Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 81.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch