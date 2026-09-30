Regeneron Pharmaceuticals Aktie 965755 / US75886F1075
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 402.02 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Regeneron Pharmaceuticals-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.874 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’668.47 USD, da sich der Wert eines Regeneron Pharmaceuticals-Anteils am 29.09.2026 auf 750.51 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 86.68 Prozent.
Der Regeneron Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 77.50 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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