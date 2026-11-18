|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Regeneron Pharmaceuticals-Investition
|
18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regeneron Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Regeneron Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Regeneron Pharmaceuticals-Anteile bei 648.51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.154 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 957.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147.69 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47.69 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Regeneron Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 98.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.