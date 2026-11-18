Heute vor 5 Jahren wurden Trades Regeneron Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Regeneron Pharmaceuticals-Anteile bei 648.51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.154 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 957.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147.69 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47.69 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Regeneron Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 98.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch