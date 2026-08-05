NASDAQ Composite Index-Titel Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regeneron Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Regeneron Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 423.00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.236 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 760.66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 179.83 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 79.83 Prozent.

Der Marktwert von Regeneron Pharmaceuticals betrug jüngst 78.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch