NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier statt. Zum Handelsende standen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile an diesem Tag bei 20.02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.995 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9.11 USD gerechnet, wäre die Investition nun 45.50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 54.50 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Red Robin Gourmet Burgers belief sich zuletzt auf 172.49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch