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|Red Robin Gourmet Burgers-Anlage im Blick
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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier statt. Zum Handelsende standen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile an diesem Tag bei 20.02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.995 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9.11 USD gerechnet, wäre die Investition nun 45.50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 54.50 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Red Robin Gourmet Burgers belief sich zuletzt auf 172.49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Analysen zu Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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