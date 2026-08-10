Red Robin Gourmet Burgers Aktie 1449452 / US75689M1018
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26.02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.843 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 31.51 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 07.08.2026 auf 8.20 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 31.51 USD, was einer negativen Performance von 68.49 Prozent entspricht.
Red Robin Gourmet Burgers wurde am Markt mit 151.61 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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