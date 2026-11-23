Vor 3 Jahren wurden Red Robin Gourmet Burgers-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9.47 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert, befänden sich nun 10.560 Red Robin Gourmet Burgers-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62.83 USD, da sich der Wert einer Red Robin Gourmet Burgers-Aktie am 20.11.2026 auf 5.95 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 37.17 Prozent.

Der Red Robin Gourmet Burgers-Wert an der Börse wurde auf 112.21 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch