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|Lukrativer Razvitie industry-Einstieg?
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27.11.2026 10:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Razvitie industry-Anteilen an der Börse BUL ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2.46 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Razvitie industry-Aktie investiert, befänden sich nun 4’065.041 Razvitie industry-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Razvitie industry-Anteile wären am 26.11.2026 7’560.98 EUR wert, da der Schlussstand 1.86 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24.39 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Razvitie industry einen Börsenwert von 19.36 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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