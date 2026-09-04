NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor 3 Jahren verloren

Die Razvitie industry-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse BUL gehandelt. Zum Handelsende stand die Razvitie industry-Aktie an diesem Tag bei 2.46 EUR. Bei einem Razvitie industry-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4’065.041 Razvitie industry-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’154.47 EUR, da sich der Wert einer Razvitie industry-Aktie am 03.09.2026 auf 1.76 EUR belief. Damit wäre die Investition 28.46 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry bezifferte sich zuletzt auf 17.57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch