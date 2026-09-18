Razvitie industry Aktie 1003111 / BG1100043980
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18.09.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Razvitie industry-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse BUL gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 0.96 EUR wert. Bei einem Razvitie industry-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’044.605 Razvitie industry-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 1.76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’838.50 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’838.50 EUR, was einer positiven Performance von 83.85 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry belief sich zuletzt auf 17.57 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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