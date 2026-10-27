NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rambus-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Rambus-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Rambus-Anteile bei 113.61 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8.802 Rambus-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 90.32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 795.00 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 795.00 USD, was einer negativen Performance von 20.50 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Rambus belief sich zuletzt auf 9.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch