Rambus Aktie 644116 / US7509171069
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rambus-Anlage
|
25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Rambus eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde die Rambus-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rambus-Aktie bei 13.90 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Rambus-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 71.942 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 87.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’264.03 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 526.40 Prozent vermehrt.
Rambus wurde am Markt mit 9.91 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rambus Inc.
Analysen zu Rambus Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.