NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde die Rambus-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rambus-Aktie bei 13.90 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Rambus-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 71.942 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 87.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’264.03 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 526.40 Prozent vermehrt.

Rambus wurde am Markt mit 9.91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch