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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Investment in Rambus-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Rambus-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 92.75 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 107.817 Rambus-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’159.57 USD, da sich der Wert einer Rambus-Aktie am 23.11.2026 auf 75.68 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18.40 Prozent verringert.
Rambus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.15 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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