NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Rambus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Rambus-Papier bei 23.62 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Rambus-Papier investiert hätte, hätte er nun 42.337 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rambus-Anteile wären am 14.09.2026 3’403.47 USD wert, da der Schlussstand 80.39 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’403.47 USD entspricht einer Performance von +240.35 Prozent.

Zuletzt verbuchte Rambus einen Börsenwert von 9.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch