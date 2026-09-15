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Rambus Aktie 644116 / US7509171069

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Lohnende Rambus-Anlage? 15.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Rambus-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Rambus
67.10 CHF 0.10%
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Heute vor 5 Jahren wurde das Rambus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Rambus-Papier bei 23.62 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Rambus-Papier investiert hätte, hätte er nun 42.337 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rambus-Anteile wären am 14.09.2026 3’403.47 USD wert, da der Schlussstand 80.39 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’403.47 USD entspricht einer Performance von +240.35 Prozent.

Zuletzt verbuchte Rambus einen Börsenwert von 9.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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