Rambus Aktie 644116 / US7509171069
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
03.02.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Rambus-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Rambus-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Rambus-Papier an diesem Tag bei 19.22 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Rambus-Papier investiert hätte, hätte er nun 520.427 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.02.2026 auf 113.71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59’177.73 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 491.78 Prozent.
Der Börsenwert von Rambus belief sich zuletzt auf 12.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Rambus Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16:01
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
02.02.26