Rambus Aktie 644116 / US7509171069
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Rambus-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 08.09.2023 wurde das Rambus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 55.25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Rambus-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.810 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 85.46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154.68 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54.68 Prozent.
Der Marktwert von Rambus betrug jüngst 9.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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