NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Rambus-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21.80 USD. Bei einem Rambus-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 458.716 Rambus-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 46’348.62 USD, da sich der Wert einer Rambus-Aktie am 12.10.2026 auf 101.04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 363.49 Prozent vermehrt.

Rambus wurde am Markt mit 11.67 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch