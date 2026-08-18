Rambus Aktie 644116 / US7509171069
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Rambus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Rambus-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rambus-Anteile bei 23.26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.299 Rambus-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rambus-Papiere wären am 17.08.2026 432.55 USD wert, da der Schlussstand 100.61 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 332.55 Prozent erhöht.
Rambus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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