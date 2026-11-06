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|Radware-Investment im Blick
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06.11.2026 10:02:07
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radware-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Radware-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Radware-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Radware-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 33.64 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Radware-Aktie investiert hat, hat nun 297.265 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 30.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’971.46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.29 Prozent verringert.
Radware wurde am Markt mit 1.39 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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