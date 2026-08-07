NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radware-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Radware-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Radware-Anteile bei 17.26 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, hätte er nun 57.937 Anteile im Depot. Die gehaltenen Radware-Papiere wären am 06.08.2026 1’617.03 USD wert, da der Schlussstand 27.91 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61.70 Prozent gesteigert.

Der Radware-Wert an der Börse wurde auf 1.23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch