Radware Aktie 1004294 / IL0010834765
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Radware-Performance im Blick
|
07.08.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radware-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Radware gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Radware-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Radware-Anteile bei 17.26 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, hätte er nun 57.937 Anteile im Depot. Die gehaltenen Radware-Papiere wären am 06.08.2026 1’617.03 USD wert, da der Schlussstand 27.91 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61.70 Prozent gesteigert.
Der Radware-Wert an der Börse wurde auf 1.23 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!