Radware Aktie 1004294 / IL0010834765
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11.09.2026 10:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radware von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Radware-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Radware-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Radware-Anteile bei 35.02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.856 Radware-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Radware-Papiers auf 28.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79.95 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 20.05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Radware bezifferte sich zuletzt auf 1.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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