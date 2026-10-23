NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 23.10.2025 wurden Radware-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Radware-Anteile an diesem Tag bei 26.24 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.811 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113.49 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 22.10.2026 auf 29.78 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13.49 Prozent gesteigert.

Radware war somit zuletzt am Markt 1.27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch