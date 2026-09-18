Radware Aktie 1004294 / IL0010834765
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18.09.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Radware eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde die Radware-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13.79 USD wert. Bei einem Radware-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72.516 Radware-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 30.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’215.37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 121.54 Prozent.
Radware erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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