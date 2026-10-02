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Radware Aktie 1004294 / IL0010834765

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Lukrative Radware-Anlage? 02.10.2026 10:02:34

NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Radware-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Radware
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Die Radware-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17.24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Radware-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.800 Radware-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 174.71 USD, da sich der Wert eines Radware-Papiers am 01.10.2026 auf 30.12 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 74.71 Prozent angewachsen.

Radware markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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