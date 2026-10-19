Radcom Aktie 718583 / IL0010826688
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Radcom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Radcom-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Radcom-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Radcom-Papier bei 11.06 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Radcom-Aktie investierten, hätten nun 90.416 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 911.39 USD, da sich der Wert eines Radcom-Papiers am 16.10.2026 auf 10.08 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8.86 Prozent eingebüsst.
Am Markt war Radcom jüngst 168.71 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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