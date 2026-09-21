NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radcom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Radcom-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10.99 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.099 Radcom-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94.36 USD, da sich der Wert eines Radcom-Anteils am 18.09.2026 auf 10.37 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.64 Prozent abgenommen.

Radcom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 173.49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch