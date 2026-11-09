NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radcom von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 09.11.2023 wurde das Radcom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7.99 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Radcom-Aktie investierten, hätten nun 125.156 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’260.33 USD, da sich der Wert eines Radcom-Anteils am 06.11.2026 auf 10.07 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’260.33 USD, was einer positiven Performance von 26.03 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Radcom belief sich jüngst auf 172.18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch