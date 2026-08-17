NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radcom von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 17.08.2023 wurden Radcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.15 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 109.290 Radcom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’146.45 USD, da sich der Wert eines Radcom-Anteils am 14.08.2026 auf 10.49 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14.64 Prozent gesteigert.

Am Markt war Radcom jüngst 175.69 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch