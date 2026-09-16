Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’871 0.5%  SMI 13’871 0.5%  SPI 19’559 0.5%  SPI 19’559 0.5%  Dow 52’075 0.0%  Dow 52’091 0.0%  DAX 25’562 0.6%  DAX 25’557 0.6%  Euro 0.9449 0.0%  Euro 0.9450 0.0%  EStoxx50 6’274 0.6%  EStoxx50 6’272 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Aktien von Meta und Snap im Blick: EU-Kommission will Social Media erst ab 13
Suche...
Plus500 Depot

QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable QUALCOMM-Investition? 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren QUALCOMM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

QUALCOMM
154.75 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem QUALCOMM-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die QUALCOMM-Anteile bei 62.99 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15.876 QUALCOMM-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der QUALCOMM-Aktie auf 187.80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’981.43 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 198.14 Prozent angewachsen.

Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 188.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu QUALCOMM Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten