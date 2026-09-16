NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem QUALCOMM-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die QUALCOMM-Anteile bei 62.99 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15.876 QUALCOMM-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der QUALCOMM-Aktie auf 187.80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’981.43 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 198.14 Prozent angewachsen.

Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 188.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch