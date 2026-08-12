NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der QUALCOMM-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 147.15 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67.958 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’055.39 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Papiers am 11.08.2026 auf 162.68 USD belief. Damit wäre die Investition um 10.55 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete QUALCOMM eine Marktkapitalisierung von 170.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch