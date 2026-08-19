NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem QUALCOMM-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62.76 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hat, hat nun 1.593 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 255.24 USD, da sich der Wert einer QUALCOMM-Aktie am 18.08.2026 auf 160.19 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 155.24 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte QUALCOMM einen Börsenwert von 171.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch