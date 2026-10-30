NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Provident Financial von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Provident Financial-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Provident Financial-Anteile bei 19.00 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 52.632 Provident Financial-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 18.20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 957.89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4.21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Provident Financial bezifferte sich zuletzt auf 113.16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch